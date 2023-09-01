Подмосковье 01 сентября 2023, 14:29 Порядок согласования архитектурного облика новых зданий изменился в Подмосковье с 1 сентября ООО «ТрансДорСтрой»

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С 1 сентября в Подмосковье изменился порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства (АГО). Мособлархитектура разъяснила о переменах.

Теперь все требования к внешнему облику новых зданий будут определяться правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), утверждаемыми органами местного самоуправления. Границы территорий, в которых требуется согласования АГО, также устанавливаются в ПЗЗ.

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Мособлархитектура утвердила новый регламент рассмотрения АГО для объектов жилого и нежилого назначения на территории Подмосковья. Согласование осуществляется онлайн через региональный портал госуслуг. Срок согласования составляет не более 10 рабочих дней.

Застройщику понадобится минимальный набор документов. Это пояснительная записка, объемно-планировочные и архитектурные решения. Для жилья дополнительно требуется схема планировочной организации земельного участка.

Ознакомиться с нормативными документами можно на официальном сайте Мособлархитектуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ и 25 детских садов 1 сентября.

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