03 мая 2023, 13:32
Порядок посадки и высадки пассажиров на станции Клин изменится на три дня
На станции Клин временно изменится порядок посадки и высадки пассажиров. Корректировки будут действовать с 3 по 6 мая, сообщили в минтрансе Московской области со ссылкой на МТППК.
Изменения ввели из-за ремонта железнодорожного пути. Во время работ все пригородные поезда Москва — Тверь и Москва — Конаково будут отправляться с временной платформы № 6. Посадка и высадка пассажиров будет возможна только из первых трех вагонов.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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