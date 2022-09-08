Органы самоуправления будут управлять земельными участками в Подмосковье | 360°

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Органы самоуправления будут управлять земельными участками в Подмосковье

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Первое заседание Мособлдумы состоялось в Подмосковье. На нем внесли изменения в земельное законодательство, согласно которым утверждать порядок мунземконтроля будут органы местного самоуправления. Об этом сообщила Наталья Адигамова.

Законопроект был необходим из-за изменений в статье 72 Земельного кодекса России. Наталья Адигамова объяснила, что раньше утверждение порядка мунземконтроля осуществлялось регионами.

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«Сейчас порядок будет утверждаться непосредственно органами местного самоуправления в соответствии с положением, утверждаемым представительным органом муниципального образования, то есть депутатским корпусом», — сказала она.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье запланировало привлечь триллион рублей инвестиций за год.

Законы

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