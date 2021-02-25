Жителям Подмосковья разъяснили порядок действий при обнаружении опасных сосулек на крышах

Зима преподносит Подмосковью все новые сюрпризы. Снегопады и морозы сменяются оттепелями. Из-за этого на крышах образуется наледь и опасные сосульки. Госжилинспекция региона разъяснила жителям, что нужно делать при обнаружении сосулек.

Первый заместитель руководителя Госжилинспекции Подмосковья Владимир Шелухин отметил, что управляющие компании сейчас должны максимально внимательно следить за состоянием крыш из-за переменчивой погоды.

«Управляющие организации сейчас обязаны максимально внимательно следить за состоянием кровель и подъездных козырьков. Госжилинспекция постоянно контролирует эту работу — в том числе дистанционно, через мобильное приложение „Проверки Подмосковья“», — пояснил Шелухин.

Он уточнил, что правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда не регламентируют жесткую периодичность уборки ледово-снежных образований.

«Наледь и сосульки удаляются по мере необходимости. Это можно трактовать следующим образом: работы должны быть организованы максимально оперативно», — заявил Владимир Шелухин.

Заместитель руководителя Госжилинспекции напомнил жителям, что нужно делать, если вы обнаружили сосульки или наледь на крыше.

«Необходимо сразу же сообщить об этом в диспетчерскую службу вашей управляющей организации. В случае отсутствия реакции в ближайшие часы — оставляйте заявку в Единой диспетчерской службе Московской области. А если и это не поможет ¬– пишите обращение в Госжилинспекцию через портал ГИС ЖКХ или форму обратной связи на нашем сайте», — рассказал Шелухин.

Он добавил, что жителям следует быть максимально осторожными на улице и не проходить вплотную к многоквартирным домам.