Порядка тысячи жителей Балашихи получат выплату на детей от 3 до 7 лет

«Право на данную выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума. В Московской области он составляет 13115 рублей. Если граждане являются безработными, их доход за предыдущий период учитываться не будет. Ожидаемое количество обращений за данной мерой соцподдержки в Балашихе — около 1000 человек», — сказал начальник управления социальной защиты населения по городскому округу Балашиха Игорь Мамонкин.

Он добавил, что за назначением выплаты можно обратиться на портал «Госуслуги», в МФЦ и органы соцзащиты.

Для подачи заявления на выплату через «Госуслуги» необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте, заполнить специальную форму, предоставить реквизиты банковского счета.

Заявления будут приниматься с 1 июня 2020 года. Срок рассмотрения заявлений — 10 дней, еще 3 дня — на перечисление денег. Малоимущие семьи получат выплату с перерасчетом, начиная с 1 января.