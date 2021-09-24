Порядка тысячи тонн продукции в год будут производить на новой сыроварне в Чеховском округе

Новая модульная сыроварня открылась в Чеховском округе. Там планируют производить порядка тысячи тонн продукции в год, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Сегодня открылась новая модульная сыроварня „Де фамиль“ в Чеховском городском округе. Запущена первая очередь оборудования и произведена первая варка сыра. В рамках первой очереди налажено производство сыров с белой плесенью до 8 тонн в сутки», — рассказал Сергей Воскресенский.

Правительством Подмосковья в 2019 году был выделен грант на возведение сыроварни в размере 35 миллионов рублей. Общий объем инвестиций составил порядка 100 миллионов.

Как уточнил министр, вторая очередь на сыроварне будет запущена в ноябре этого года. Она предполагает изготовление творожных сыров.

«После выхода новой сыроварни на полную мощность здесь будет перерабатываться до 30 тонн молока в сутки. В год объем производства сыра составит порядка одной тысячи тонн», — добавил Воскресенский.

Сыроварня «Де фамиль» была открыта в 2014 году. На ней производят такие сыры, как камамбер, бри, бюш, сан-марселин, каприз, паве, ле-пайе, брик амбер. Сыры «Де фамиль» принимали участие на чемпионате мира World Cheese Awards-2019, который проходил в Италии, и были удостоены двух бронзовых медалей.