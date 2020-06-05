Порядка тысячи настенных медконсолей ежемесячно выпускает компания в Дубне

«Кто бы мог знать, что в нашем наукограде, в нашей лучшей особой экономической зоне, сегодня выпускается то оборудование, которое необходимо для борьбы с пандемией, для спасения многих жизней. Те нормы безопасности, которые здесь соблюдают, на очень высоком уровне», — сказал глава Дубны Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Компания «ВестМедГрупп» занимается полным циклом производства медицинских консолей — от проектирования до изготовления и установки. Это изделие, которое в первую очередь необходимо для спасения жизни больного. Эта панель позволяет максимально эффективно разместить необходимое медоборудование возле койки пациента, в том числе обеспечить ему подвод кислорода.

Так что руководители предприятия не только не остановили производство с начала пандемии, а даже наоборот. Теперь ежемесячно они выпускают около тысячи настенных консолей и порядка 15 тысяч клапанных систем для подачи газов.

Источник фото: телеканал «360»

«На период пандемии были сильно увеличены объемы производства медицинского оборудования компании. На данный момент в городе Дубна на участках сборки станочной подготовки участвуют около 20 человек. Также около 70 человек участвуют в производстве в городе Люберцы», — рассказал директор производства компании «ВестМедГрупп» Алексей Коркин.

Оборудование, произведенное в Дубне, в разы превосходит мировые аналоги. Оно качественнее и мощнее. К тому же доставляют его куда необходимо гораздо быстрее, чем, например, из Китая. От этого сейчас зависят жизни людей. Что еще немаловажно — основные комплектующие произведены и спроектированы тоже в нашей стране.

«Хочется сказать, что задача президента и губернатора по импортозамещению сегодня выполнена компанией-резидентом. Потому что основные узлы и оборудование готовится из сырья и материалов отечественного производства», — отметил глава Дубны Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Параллельно в мае этого года компания приступила к строительству собственного научно-производственного комплекса в ОЭЗ. Его площадь составит 10 000 квадратных метров.