Порядка двух тысяч участников собрал забег «Беговой лиги Подмосковья» в Сергиевом Посаде

Второй старт летнего сезона забегов проекта «Беговая лига Подмосковья» прошел в Сергиевом Посаде.

Участники забега «Сергиевым путем» могли выбирать дистанции для взрослых — три или десять километров. Дети вышли на дистанции 300 и 600 метров. Стартовали участники с Красногорской площади Сергиева Посада.

«Масса положительных эмоций, единение людей, которых связал спорт, — это тот результат, на который мы рассчитывали и который получаем сегодня. „Беговая лига Подмосковья“ — это действительно уникальный проект, который объединяет жителей Московской области, гостей из других регионов, которых мы всегда рады видеть на наших спортивных мероприятиях. Порядка двух тысяч человек собрались сегодня на забеге „Сергиевым путем“. Тем временем у нас впереди еще три беговых события в этом сезоне. Ждем в Пушкино, Волоколамске и Одинцове», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Маршрут забега составлен вдоль центральных улиц города мимо основных достопримечательностей. После забега гости и участники смогли пройти маршрут «Дорога к храму», связавший значимые места: набережную, бульвары и кварталы со старинной застройкой, прилегающие к знаменитой Троице-Сергиевой лавре. Гости Сергиева Посада могли также посетить лавру, Гефсиманский Черниговский скит, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник и другие достопримечательности города.

Победителями на дистанции 10 километров стали Швец Виталий (33:12) и Полищук Галина (37:48), второе место заняли Соколов Вячеслав (33:24) и Скоблина Елена (39:28), третьими пришли Ерофеев Роман (33:42) и Лихачева Мария (41:18).

По итогам соревнований первыми на дистанции три километра финишировали Маценков Сергей (09:28) и Микушева Анастасия (10:44), вторыми — Фадин Андрей (09:35) и Солдатенко Виктория (11:31), третьими — Шлепков Алексей (09:37) и Гавриленко Ирина (11:33). Все финишировавшие участники получили медали события, а победителей и призеров наградили в торжественной обстановке.

В текущем сезоне «Беговой лиги Подмосковья» запланированы пять забегов. Первый старт прошел в Клину и был приурочен ко Дню Победы.

Следующими забегами станут «Пушкинский полумарафон» в Пушкино 13 августа и полумарафон «Волоколамский рубеж» в Волоколамске 3 сентября. Заключительный старт серии пройдет 1 октября в Одинцове.

«Беговая лига Подмосковья» — это один из этапов реализации задачи по популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья, которую обозначил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это проект, в рамках которого можно превращать тренировочные километры в баллы и обменивать их на ценные для здоровья поощрения, на участие в розыгрышах, а также на слоты для участия в серии забегов в различных городах Подмосковья.

К проекту «Беговая лига Подмосковья» присоединились свыше 5000 участников, которые преодолели более 550 тысяч километров.