Порядка 94 населенных пунктов в Орехово-Зуеве подключили к газу по президентскому проекту

В Орехово-Зуеве к газификации подключились 94 населенных пункта. Работы там уже завершены. Сейчас проводятся работы в 310 населенных пунктах. До конца этого года газ должны получить 115 тысяч домов. Об этом рассказал гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

В Орехово-Зуеве три населенных пункта полностью газифицировали. В этом году из 94 населенных пунктов будут на 100% газифицированы 30. Это почти четыре тысячи жителей.

«По президентскому проекту социальной газификации нам необходимо до конца 2022 года газифицировать 115 тысяч домовладений — это три тысячи населенных пунктов Мособласти. На сегодняшний день проводится работа в 310 населенных пунктах. Мы уже подключили к газу 511 домовладений», — рассказал Баранов.

Он отметил, что было проведено порядка трех тысяч встреч с жителями. Губернатор области Андрей Воробьев поставил задачу максимально оперативно охватить все населенные пункты. Поэтому встречи проведены во всех населенных пунктах.

«Это не значит, что мы прекращаем общение с жителями — встречи будут продолжаться до тех пор, пока населенный пункт не будет окончательно газифицирован и мы не уйдем на другой адрес», — сказал гендиректор.

Баранов уточнил, что поступило порядка 60 тысяч заявок на социальную газификацию. Сейчас наблюдается небольшой спад. Это обусловлено тем, что первая волна заявок уже прошла. Тем не менее это дает возможность оперативно отрабатывать заявки и заключать комплексные договоры на выполнение работ уже внутри участка.

«Сейчас у нас уже порядка четырех тысяч комплексных договоров заключены. Казалось бы, 60 тысяч заявок и четыре тысячи договоров — в принципе, это ожидаемая нами ситуация. Мы видим, что уже сейчас ежедневно начинаем заключать больше комплексных договоров, отрабатываем те заявки, которые поступали», — сказал Баранов.

Глава «Мособлгаза» добавил, что специалисты постепенно охватят всех жителей, которые изъявили желание заключить комплексный договор. Сотрудники приедут по адресу, пройдут вместе с жителем по его участку, определятся с выбором оборудования, с тем, как будут прокладывать газопровод, чтобы жителю было удобно и комфортно.