Подмосковье 25 мая 2023, 12:32 Порядка 85 тысяч земельных участков приведено в соответствие Комитет лесного хозяйства МО

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Госдума одобрила законопроект об упрощении «лесной амнистии» в третьем чтении. В соответствие уже привели 85 тысяч участков в Подмосковье.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, «лесная амнистия» стана доступнее и проще благодаря новому законопроекту. Так, земельные участки автоматически исключаются из границ лесничеств в ЕГРН.

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«Это позволит правообладателю беспрепятственно использовать свой участок по целевому назначению и получить разрешительные документы на строительство. А если решением суда земельный участок признается землями лесного фонда, то он будет автоматически включен в границы лесничества. Таким образом, планируется защищать лесные участки от незаконной застройки», — объяснил он.

Согласно закону, лесную амнистию продлили до 2026 года. При этом Комлесхоз Подмосковья ведет большую работу по приведению в соответствие ГЛР и ЕГРН. Так, в соответствие уже привели 85 тысяч участков из 123 тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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