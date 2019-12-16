Порядка 800 тысяч рублей переплаты за отопление вернули жителям Домодедова, Одинцова и Шаховской

Госжилинспекция Подмосковья обязала управляющие компании городских округов Домодедово, Одинцовский и Шаховская вернуть жителям порядка 800 тысяч рублей переплаты за отопление. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Управляющие организации трех муниципалитетов по предписаниям Госжилинспекции Московской области произвели перерасчеты платежей за отопление. Как сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, общая сумма возвратов жителям составила около 800 тысяч рублей.

После обращений жителей дома № 3 по Комсомольской улице в Шаховской инспекторы проверили платежные документы и установили, что управляющая компания, проводя корректировку платежей за отопление, применяла неверный норматив. УК получила предписание о проведении перерасчета в течение 1,5 месяцев. По истечении этого срока коммунальщики вернули жителям свыше 560 тысяч рублей.

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В микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово жители дома № 4 по улице Агрохимиков также получали неверные платежки. В течение отопительного периода 2018–2019 годов начисление платы управляющая компания производила исходя из фактического потребления, что в данном случае являлось нарушением правил предоставления коммунальных услуг. Общая сумма возврата составила более 112 тысяч рублей.

А в Звенигороде местная УК не произвела установленную законодательством ежегодную корректировку платы за отопление в доме № 9/2 квартала Маяковского. В итоге жителям вернули более 98 тысяч рублей.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина также напомнила основные правила предоставления коммунальных услуг: исполнитель такой услуги обязан производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности исчисления платы. Немедленно по результатам проверки должны выдаваться документы, содержащие правильно начисленные платежи. Причем выдаваемые документы по просьбе жителя должны быть заверены подписью руководителя и печатью УК. Поэтому первым шагом человека, сомневающегося в верности начисленных ему сумм, должен стать визит в УК или РСО. Если же те нарушат жилищное законодательство, отказав в предоставлении информации, стоит обратиться в Госжилинспекцию.