10 мая 2023, 05:30
Мотопробег «Дороги Победы» состоялся в Дзержинском
Праздничный мотопробег в честь Дня Победы прошел в городском округе Дзержинский. Мероприятие организовали члены клуба «Ночные волки».
Участники торжественного пробега проехали колонной на украшенных праздничной символикой мотоциклах. Байкеры начали путь у Дворца культуры «Энергетик» и остановились у сквера Победы, где мотоциклисты почтили память погибших солдат в годы Великой Отечественной войны.
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«Сегодня, как и всегда, очень важно помнить о событиях той войны и о её героях, обеспечивших нам мирное небо над головой. Фашизм должен быть искоренен. Я уверен, что и по окончании спецоперации на Украине мы будем праздновать ещё один День Победы, а наш народ снова станет единым», — отметил глава городского округа Дзержинский, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Шелухин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-сибирякам» под Истрой вместе с жительницей блокадного Ленинграда.
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День Победы 9 мая
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