Подмосковье 10 мая 2023, 05:30 Мотопробег «Дороги Победы» состоялся в Дзержинском предоставлено пресс-службой дзержинского отделения «Единой России»

Читать 360tv в

Праздничный мотопробег в честь Дня Победы прошел в городском округе Дзержинский. Мероприятие организовали члены клуба «Ночные волки».

Участники торжественного пробега проехали колонной на украшенных праздничной символикой мотоциклах. Байкеры начали путь у Дворца культуры «Энергетик» и остановились у сквера Победы, где мотоциклисты почтили память погибших солдат в годы Великой Отечественной войны.

Реклама

«Сегодня, как и всегда, очень важно помнить о событиях той войны и о её героях, обеспечивших нам мирное небо над головой. Фашизм должен быть искоренен. Я уверен, что и по окончании спецоперации на Украине мы будем праздновать ещё один День Победы, а наш народ снова станет единым», — отметил глава городского округа Дзержинский, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Шелухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-сибирякам» под Истрой вместе с жительницей блокадного Ленинграда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».