Порядка 750 кафе и ресторанов Подмосковья готовы возобновить работу

«С целью возобновления работы предприятий общественного питания в рамках профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором мы разработали определенные правила и требования. Согласно стандарту руководителям предприятий необходимо направить уведомление о готовности к открытию и функционированию в наше министерство и орган местного самоуправления муниципального образования области», — рассказал Андрей Разин.

Андрей Разин уточнил, что всего в Московской области насчитывается порядка 6,2 тысячи предприятий общественного питания. Это рестораны, бары, столовые, кафе, предприятия быстрого питания.

На сегодняшний день возобновить работу готовы порядка 750 предприятий общественного питания. Также в настоящее время 585 летних кафе Подмосковья готовы принять гостей, что соответствует уровню 2019 года Андрей Разин министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

По словам министра, в отношении объектов общественного питания введены более жесткие ограничительные меры, чем для предприятий сферы услуг. Ознакомиться со стандартом организации работы предприятий общественного питания можно на официальном сайте Минсельхозпрода Московской области.