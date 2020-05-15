Порядка 700 пациентов с COVID-19 попадают в больницы Подмосковья каждый день

На сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции в Подмосковье не снижается ниже 900. Поэтому и число госпитализаций в регионе остается высоким — порядка 600 — 750 человек попадают в больницы каждый день.

«Сложность заключается в том, что у нас по-прежнему высокие [показатели] госпитализации. В день мы госпитализируем 600-700-750 пациентов. Радует то, что выписка сейчас пошла активно. Пока отрицательной динамики у нас нет. Некоторые дни очень близко к нулю, но пока не все гладко», — отметил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что сейчас самой главной задачей является поиск врачей.

«Мы ищем врачей, приглашаем врачей. У нас есть региональная доплата, поэтому врач в стационаре у нас получает в районе 250 тысяч рублей, в поликлинике врач получает в районе 150 тысяч рублей», — уточнил губернатор.

Также важный момент, как уточнил Воробьев, соблюдение мер безопасности. Масочный режим необходим, чтобы остановить распространение инфекции. Нарушителей режима будут наказывать.

«Все люди обеспокоены, государство бросает такие ресурсы, каждая семья переживает в этой ситуации. Тут игнор недопустим. Где-то нужно делать уговорами, а где-то и наказывать», — заключил глава региона.