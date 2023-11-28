Подмосковье 28 ноября 2023, 11:37 Порядка 700 экспонатов собрали в Музее кукол в Кашире Телеканал «360»

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Музей кукол в Кашире собрал 700 уникальных экспонатов — каждый со своей историей. Это куклы из Австралии, Китая, Индии и других стран.

Музей кукол располагается на 2-м этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть. Гордость музея — фарфоровая кукла, изготовленная в конце 19 века. Кроме того, большинство экспонатов музея задействуют в своих постановках участники «Театра экспромта».

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«Двери нашей библиотеки всегда открыты для экскурсий, всевозможного общения, благотворительных подарков. Приходите в музей! Проведем экскурсию, ответим на вопросы, угостим вкусным чаем», — сказала заведующая городской детской библиотекой — филиалом «Библиотека-музей кукол» Ирина Селеменева.

Отметим, что при библиотеке работает кружок рукоделия «Кукольное царство».

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