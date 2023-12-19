Подмосковье 19 декабря 2023, 15:39 Порядка 70 спортсменов выступили на турнире по боксу в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Открытый турнир по боксу пошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард» в Солнечногорске. Участие в нем приняли 70 спортсменов из Московской области. Команда округа заняла 1-е место в общем зачете.

Турнир по боксу приурочили ко Дню освобождения Солнечногорска от немецко-фашистских захватчиков. Городской округ представили команды спортивных клубов «Буревестник», «Атлант», «Кобра» и «Ложки». Участие в поединках приняли юноши и мужчины от 12 лет и старше.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Гостями турнира стали начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Игорь Артамонов, чемпион мира по боксу и заслуженный мастер спорта Марк Петровский, а также участники ветеранской организации «Боевое братство».

«Ежегодно солнечногорские спортсмены достойно представляют наш округ на соревнованиях по боксу различного уровня. В минувшие выходные наши ребята вновь продемонстрировали свое мастерство и заняли первое общекомандное место. После спаррингов участники получили возможность пообщаться и задать вопросы заслуженному мастеру спорта по боксу Марку Петровскому», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

По итогам соревнований команда Солнечногорска заняла 1-е место. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты. А победителям викторины среди зрителей вручили боксерские перчатки с подписью Марка Петровского.

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