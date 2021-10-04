Порядка 7 тысяч подмосковных семей получили выплаты к юбилею совместной жизни

С начала года в Московской области почти семь тысяч пар получили выплаты к юбилею совместной жизни. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Каклюгина уточнила, что в этом году выплаты получили семьи, которые отпраздновали 50,55, 60 и больше лет совместной жизни. Оформить заявление на получение средств можно в течение года со дня юбилея.

Выплату может получить один из супругов. Зампред пояснила, что для этого нужно подать заявление один раз. После этого средства будут приходить на каждую круглую дату без дополнительных заявлений.

«Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет пять тысяч рублей, 55 лет — шесть тысяч рублей, 60 лет — семь тысяч рублей, 65 лет — восемь тысяч рублей, 70 лет и более — девять тысяч рублей», — подчеркнула Каклюгина.