Порядка 600 выпускников школ поздравили в Истринском округе

В школах Истринского округа сегодня прозвенел последний звонок. Выпускаются в этом году порядка 600 учеников. С праздником ребят поздравила глава городского округа Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

«Дорогие мои выпускники, сегодня для вас буквально уже через несколько минут прозвенит школьный звонок — последний звонок в вашей жизни — и ваша жизнь разделится на два этапа. Буквально, можно сказать, с завтрашнего дня вы вступите во взрослую жизнь, да порой такую непростую, но поверьте мне, очень интересную», — сказала Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Поздравили выпускников не только учителя и родители, но и самые маленькие ученики –первоклассники. Бывшие одиннадцатиклассники тоже подготовили обширную программу.

«Очень волнительно я себя чувствую, я очень правда переживаю, потому что все, я заканчиваю школу. Это шаг в будущее, я буду заниматься чем-то другим, я не буду просыпаться, приходить в класс этот, есть пирожки в столовке», — поделилась выпускница Ирина Бондаренко.

Источник фото: телеканал «360»

Впереди ребят ждет самое важное — выпускные экзамены.

«Скоро совсем у них начнутся выпускные экзамены, важный этап в жизни каждого выпускника, уверена, что они достойно их сдадут, и Истринский округ уже традиционно будет по этому рейтингу на самом высоком месте», - сказала Татьяна Витушева.

На протяжении месяца ребята будут сдавать единый государственный экзамен и набирать баллы для поступления в заветные вузы.

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