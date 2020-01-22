Порядка 600 свалок ликвидировали в подмосковных лесах в 2019 году

В 2019 году в Московской области удалось убрать более 21 тысячи кубометров мусора — около 600 свалок. На это из регионального бюджета было выделено более 61 миллиона рублей. Об этом сообщили на расширенном заседании Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию.

Депутаты совместно с представителями Комитета лесного хозяйства подняли актуальные вопросы организации мероприятий по очистке земель лесного фонда, примыкающих к населенным пунктам Подмосковья.

«Одной из главных проблем остаются несанкционированные свалки. Важно четко понимать, кто должен убирать мусор, как бороться с нарушителями и какие меры необходимо принять в ближайшее время», — отметил Владимир Шапкин, председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию.

Как рассказал заместитель начальника Управления судебного обеспечения по работе с территориями Комитета лесного хозяйства Подмосковья Сергей Савостин, «действующим законодательством Российской Федерации не закреплены полномочия по уборке несанкционированно складированных отходов с территории земель лесного фонда ни за одним из органов государственной власти, либо за органами местного самоуправления». Так что средства из федерального бюджета на ликвидацию таких навалов не выделяются.

По словам Сергея Савостина, на сегодняшний день с несанкционированными свалками разбирается Комитет лесного хозяйства Подмосковья. В 2019 году было ликвидировано более 21 тысячи кубометров мусора, на это было выделено более 61 миллиона рублей из регионального бюджета.

«В числе проблемных округов Балашиха, Подольск и другие густонаселенные городские округа. Периодически сталкиваемся с тем, что мусор невозможно убрать без специальной техники», — добавил Сергей Савостин.

На сегодняшний день финансирование мероприятий по очистке территорий лесного фонда от мусора увеличено почти в два раза. В 2020 году на уборку несанкционированных свалок в лесах в Подмосковье выделено около 155 млн рублей.

«Комитету лесного хозяйства необходимо заключить соглашение с ГУ МВД России по Московской области в части выявления нарушителей, допускающих навалы отходов производства и потребления на землях лесного фонда, а также установить для каждого лесничества персональные ключевые показатели эффективности (KPI)», — отметил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

Кроме того, по итогам заседания принято решение рассмотреть вопрос о подготовке законопроекта, направленного на возможность изъятия транспортных средств, выявленных при несанкционированных свалках мусора.