Порядка 600 самовольных строений выявил в Подмосковье Главгосстройнадзор в 2020 году

Более двух тысяч самовольных строений выявил Главгосстройнадзор с 2018 года, из них порядка 600 — в 2020-м. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Из 1751 нежилого объекта 966 находятся в работе, 519 приведены в соответствие, 266 снесены. Вовлечено в налоговый оборот 430 тысяч квадратных метров на сумму 137,5 миллиона рублей в год», — пояснил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он добавил, что за три года сотрудниками ведомства было выявлено 534 жилых объекта, возведенных без необходимых разрешений. На сегодняшний день из них 261 находится в работе, 262 приведены в соответствие, 11 снесены.

Жители Московской области могут самостоятельно выявлять самострои с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».