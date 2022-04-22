Порядка 60 тысяч подмосковных семей воспользовались правом пособия на детей от 3 до 7 лет

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщила о том, что порядка 60 тысяч семей с низкими доходами получают ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

«Сейчас получить такое пособие стало проще, а размер его увеличен и составляет от 7 до 14 тысяч рублей», — отметила Каклюгина.

Она добавила, что в этом году при оценке имущества не учитываются транспортные средства под арестом.

«Уже начиная с 1 мая семьи с низкими доходами могут подать заявление на новое пособие на детей от 8 до 17 лет. В зависимости от дохода семьи размер выплаты составит также от 7 до 14 тысяч рублей. Для назначения пособия достаточно будет подать электронное заявление на портале госуслуг», — подчеркнула вице-губернатор.