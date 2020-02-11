Больше спасенных жизней. Порядка 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2019 году

В 2019 году учреждения Службы крови Московской области заготовили более 60 тонн донорской крови и ее компонентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Учреждения Службы крови Московской области в прошлом году заготовили более 60 тонн донорской крови. В том числе более десяти тонн удалось собрать во время выездных донорских акций.

«Донорское движение в Московской области объединяет тысячи неравнодушных людей. Только в прошлом году впервые сдали кровь и ее компоненты более 19 тысяч человек, общее число доноров составило 52 тысячи человек. Благодаря этому Подмосковье полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами», — рассказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Донорская кровь и ее компоненты, заготовленные в Подмосковье, поступают в разные медорганизации региона, в том числе в перинатальные центры. Донорская кровь необходима для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами. Также переливание крови проводится больным онкологией и с заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.

Любой здоровый человек, который весит не мене 50 килограммов, может стать донором крови. Для того, чтобы подготовиться к процедуре, стоит за двое суток до сдачи воздержаться от употребления алкоголя, не курить, а утром лучше позавтракать кашей на воде и выпить сладкий чай. Перед самой процедурой необходимо заполнить анкету и проверить группу крови, а также проконсультироваться с врачом. По подсчетам медиков, сдав кровь один раз, можно спасти жизни трех человек.