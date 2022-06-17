Порядка 60 пострадавших в авариях доставили в больницы Подмосковья на вертолетах с начала года

В Московской области снижается количество погибших в авариях на областных дорогах. Тем не менее ДТП все равно случаются. Транспортировать пострадавших помогает санитарная авиация. С начала года в больницы по воздуху доставили уже 60 раненых.

В Московской области в целом проводится целый комплекс мер, который призван повысить безопасность дорожного движения в регионе. Он включает в себя не только оперативное реагирование на уже произошедшие аварии, но и своевременное обустройство дорожной инфраструктуры. Отдельное внимание уделяется квалифицированной медицинской помощи всем пострадавшим.

«Санитарная авиация позволяет в кратчайшие сроки доставить в больницу пациента, который нуждается в экстренной помощи. Это особенно актуально в условиях загруженности дорог. В целом число погибших в ДТП по сравнению с прошлым годом снизилось на 16%, в том числе благодаря работе авиамедицинских бригад», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

В целом на территории Московской области в круглосуточном режиме дежурят две авиамедицинские бригады. Чаще всего они доставляют раненых в ДТП в больницы Красногорка, Подольска и Ногинска. Именно вертолетами получается максимально оперативно доставлять пациентов к врачам.

Все бригады оперативно реагируют на каждый вызов. В среднем время от поступления спасателям обращения до взлета вертолета составляет до 15 минут. За 20 минут получается доставить пострадавшего в больницу. Это в несколько раз быстрее, чем транспортировка по дорогам Подмосковья.