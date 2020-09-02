Порядка 60 млн рублей выплатят выпускникам и учителям Подмосковья за высокие баллы по ЕГЭ

Выпускникам и учителям Подмосковья, которые отличились высокими результатами на ЕГЭ, выплатят почти 60 миллионов рублей. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Почти 60 миллионов рублей выплатят педагогам и выпускникам, продемонстрировавшим высокие результаты на экзаменационной кампании ЕГЭ в этом году», — уточнила Каклюгина.

Министр отметила, что 545 педагогов подмосковных школ в этом году подготовили выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ. А среди стобалльников отличились 52 школьника — они получили высший балл сразу по двум и более предметам.

«Результаты экзаменационной кампании показали высокий уровень подготовки наших выпускников. Во многом эта заслуга непосредственно педагогов. Мы традиционно поощряем тех, кто показывает лучшие показатели на едином государственном экзамене: как педагогов, так и выпускников. В этом году педагогам выплатят 54,5 миллиона рублей, а выпускникам-мультистобалльникам — 5,2 миллиона рублей», — рассказала Ирина Каклюгина.