Порядка 60 миллионов вызовов поступило на номер 112 в Подмосковье за 7 лет

За семь лет работы Системы-112 в Подмосковье поступило почти 60 миллионов вызовов, в систему было внедрено более 30 новых функций. Об этом сообщили на заседании профильного комитета Мособлдумы.

Как рассказал председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, финансирование Системы-112 осуществляется в рамках госпрограммы «Безопасность Подмосковья». В региональном бюджете на развитие, содержание и эксплуатацию системы в 2022–2024 годах предусмотрено выделение более 495 миллионов рублей ежегодно.

«Подмосковная Система-112 постоянно развивается. Она стала первым региональным объектом, внедрившим функцию геопозиционирования. Когда поступает вызов, система автоматически определяет местоположение заявителя, отображает его на карте и информирует оператора о территориальных подразделениях экстренных служб, в зоне ответственности которых находится место происшествия», — рассказал Александр Баранов.

Депутат добавил, что через мобильное приложение «112 МО» можно, например, отследить перемещение бригады скорой помощи или аварийной службы газа. Также заявителя информируют через СМС.

«В настоящее время ведется проработка такого момента, как звонок вызванной бригаде. Это нужно, чтобы человек мог получить консультацию о необходимых действиях до прибытия, например, скорой помощи. Также в ближайшее время планируется добавить функцию отслеживания передвижения пожарных расчетов», — уточнил Александр Баранов.

Служба спасения региона включает в себя около 500 объектов и порядка 900 автоматизированных рабочих мест. В подмосковную Систему-112 поступает более 88% вызовов экстренных оперативных служб. Остальные 12% адресуются на традиционные номера 01, 02, 03 и 04.