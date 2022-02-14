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    14 февраля 2022, 17:54

    Порядка 6 тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье в 2021 году

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Более 5,8 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения выполнили в Подмосковье в 2021 году. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

    «Процедура ЭКО помогает женщинам, которые по каким-либо причинам не могут забеременеть естественным путем. В прошлом году у жительниц региона, сделавших процедуру экстракорпорального оплодотворения, родилось 2333 ребенка», — рассказала Светлана Стригункова.

    Жительницы Московской области могут получить такую услугу бесплатно, оформив квоту. Все подробности можно узнать на сайте Минздрава региона.

    Ранее стало известно, что в медицинских центрах Подмосковья появится новое оборудование общей стоимостью более трех миллиардов рублей в 2022 году.