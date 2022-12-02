Подмосковье 02 декабря 2022, 14:49 Порядка 6 тысяч человек прошли профпереподготовку в Подмосковье

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Переобучение на новую профессию в Московской области прошли порядка 6 тысяч человек. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография», заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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Пройти бесплатную профпереподготовку предлагают молодым людям до 35 лет, мамам в декрете, людям предпенсионного возраста, а также тем, кто остался или рискует остаться без работы. После переобучения шансы трудоустроиться значительно вырастают и составляют 75%.

На данный момент переобучение прошли уже 6 тысяч жителей региона. Все программы формируются с учетом запроса рынка труда на передовые профессии, поэтому у каждого есть возможность обрести востребованную профессию в нашем регионе Ирина Каклюгина.

Сейчас обучение проходят еще около 3 тысяч человек. Записаться на курс можно на портале «Работа России». После прохождения программы обучающиеся получают официальные документы, подтверждающие их квалификацию.

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