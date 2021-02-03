Порядка 50 человек планируют ежедневно прививать в подмосковных клубах «Активное долголетие»

«В Подмосковье с 22 января возобновилась работа клубов „Активное долголетие“ в очном формате. Занятия на улице проходят во всех городских округах, а в 29 городских округах помимо этого возобновлены и занятия в помещениях. Кроме того, для пенсионеров продолжают проводить онлайн-мероприятия», — сообщила Забралова в ходе визита.

По словам Забраловой, подмосковные пенсионеры чаще всего принимают участие в занятиях по физической культуре, творчеству и дыхательной гимнастике. В этом году в планах -ввести новые направления, среди которых будут занятия по финансовой и правовой грамотности.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках визита Ольга Забралова также проверила работу пункта вакцинации, развернутого на базе клуба.

Для удобства в клубах «Активное долголетие» теперь проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. Это очень удобно. Сегодня лично увидела работу одного из пунктов. Вакцинация проходит быстро, четко. Желающих много, ежедневно в пунктах мы планируем прививать 50-60 человек Ольга Забралова зампред правительства Московской области

Чтобы записаться на вакцинацию, нужно позвонить в клуб или в управление социальной защиты. Перед инъекцией пациенты должны будут заполнить анкету и пройти осмотр врача.

«Для нас особенно важно, чтобы занятия в клубах были безопасными, поэтому для посещения помещений клубов сделать прививку от ковида или представить справку о наличии антител жизненно важно», — уточнила Забралова.

Для занятий на свежем воздухе справка не нужна, добавила зампред.

За прошлый год участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье в привычном формате стали более 50 тысяч человек, в формате онлайн — более 150 тысяч.