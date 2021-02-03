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    03 февраля 2021, 23:45

    Порядка 50 человек планируют ежедневно прививать в подмосковных клубах «Активное долголетие»

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Подмосковные клубы «Активное долголетие» возобновили работу в очном формате с 22 января. Первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова с рабочей поездкой посетила клуб в Красногорске, где проверила, как там проходят занятия, и оценила работу пункта по вакцинации.
    Порядка 50 человек планируют ежедневно прививать в подмосковных клубах «Активное долголетие»

    «В Подмосковье с 22 января возобновилась работа клубов „Активное долголетие“ в очном формате. Занятия на улице проходят во всех городских округах, а в 29 городских округах помимо этого возобновлены и занятия в помещениях. Кроме того, для пенсионеров продолжают проводить онлайн-мероприятия», — сообщила Забралова в ходе визита.

    Порядка 50 человек планируют ежедневно прививать в подмосковных клубах «Активное долголетие» | Изображение 1

    По словам Забраловой, подмосковные пенсионеры чаще всего принимают участие в занятиях по физической культуре, творчеству и дыхательной гимнастике. В этом году в планах -ввести новые направления, среди которых будут занятия по финансовой и правовой грамотности.

    Порядка 50 человек планируют ежедневно прививать в подмосковных клубах «Активное долголетие» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В рамках визита Ольга Забралова также проверила работу пункта вакцинации, развернутого на базе клуба.

    Для удобства в клубах «Активное долголетие» теперь проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. Это очень удобно. Сегодня лично увидела работу одного из пунктов. Вакцинация проходит быстро, четко. Желающих много, ежедневно в пунктах мы планируем прививать 50-60 человек

    Ольга Забраловазампред правительства Московской области
    Порядка 50 человек планируют ежедневно прививать в подмосковных клубах «Активное долголетие» | Изображение 3

    Чтобы записаться на вакцинацию, нужно позвонить в клуб или в управление социальной защиты. Перед инъекцией пациенты должны будут заполнить анкету и пройти осмотр врача.

    Порядка 50 человек планируют ежедневно прививать в подмосковных клубах «Активное долголетие» | Изображение 4

    «Для нас особенно важно, чтобы занятия в клубах были безопасными, поэтому для посещения помещений клубов сделать прививку от ковида или представить справку о наличии антител жизненно важно», — уточнила Забралова.

    Для занятий на свежем воздухе справка не нужна, добавила зампред.

    Порядка 50 человек планируют ежедневно прививать в подмосковных клубах «Активное долголетие» | Изображение 5

    За прошлый год участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье в привычном формате стали более 50 тысяч человек, в формате онлайн — более 150 тысяч.