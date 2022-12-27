27 декабря 2022, 14:04
Порядка 450 детей приняли участие в новогодней елке депутатов Щелковского округа
Новогоднюю елку депутатов партии «Единая Россия» провели в школе № 17 в Щелкове. Участие в празднике приняли 450 детей из Щелково-7, микрорайона Финский и микрорайона Богородский.
Депутаты Павел Жуков и Григор Агекян пригласили на праздник детей мобилизованных граждан, а также из малоимущих и многодетных семей. Театральная студия «Пигмалион» показала ребятам сказочное представление «Новогодний переполох».
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«Мероприятие проходит первый раз в таком формате. Я думаю, что получит положительный отклик у детей и, соответственно, большой охват аудитории. Конечно, ни один ребенок у нас без подарка не уйдет», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Щелково Павел Жуков.
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После представления дети получили сладкие сюпризы.
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