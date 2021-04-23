Около 44 тысяч домов в Подмосковье приведут в порядок по программе капитального ремонта

В Подмосковье с 2014 года капитальный ремонт произвели в 13 тысячах многоквартирных домов. Всего программа охватит 44 тысячи домов. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

«Мы коснемся большинства жителей Подмосковья. Если в цифрах, то из 54 тысячи многоквартирных домов, которые расположены в регионе, мы зайдем в 44 тысячи домов. Понимаете, какой объем и какую значимость имеет вся эта программа?» — заявил министр.

Он отметил, что программа капитального ремонта многоквартирных домов — очень важная тема для Московской области и всех ее жителей. По его словам, в ней примут непосредственное участие 80% жителей.

В ходе реализации программы с 2014 года капитальный ремонт произвели уже более чем в 13 тысячах многоквартирных домов. Это коснулось двух миллионов жителей.

«На сегодняшний день одним из главных наших успехов является то, что мы полностью заменили лифтовое оборудование, которое вышло за регламентные сроки. То есть на сегодняшний день в Подмосковье нет ни одного лифта, который не соответствовал бы нормативам Ростехнадзора», — подчеркнул Велиховский.

Министр заявил, что те мероприятия, которые проводились на постоянной основе, подтолкнули к ключевому решению — формированию долгосрочной программы.

«То есть у нас уже сформирована трехлетняя программа — она реализуется. И мы на ближайшие три года знаем, в какие дома зайдем с капитальным ремонтом», — добавил он.

Накануне Велиховский сообщил, что партнерство муниципалитетов Подмосковья с частными компаниями поможет ускорить подключение к сетям водоснабжения домов жителей региона.