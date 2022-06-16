Порядка 400 участков бесплатно получили подмосковные врачи в 2022 году
Закон о безвозмездном предоставлении земли врачам может привлечь в Подмосковье специалистов из других регионов.
Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел выездное расширенное заседание в городском округе Пушкинский.
Встречу посвятили реализации закона Московской области по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование медработникам для жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства.
Присутствующих в зале медицинских работников перед началом заседания поздравили с наступающим профессиональным праздником.
Главной задачей принятого в прошлом году закона стало решение проблемы острого дефицита врачей узких специальностей в Подмосковье.
Из трех с половиной тысяч специалистов, которые могут рассчитывать на предоставление земельного участка, только чуть больше двух тысяч захотели принять участие в программе. Данная мера поддержки заинтересовала и московских врачей.
«Программа действует, мы это видим. Даже врачи из других регионов, в том числе и Москвы, готовы сменить место работы и переехать к нам в Подмосковье, чтобы в будущем рассчитывать на земельный участок. И речь идет о врачах тех специальностей, в которых наш регион очень остро нуждается», — сказал председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Земельные участки могут быть предоставлены в 31 муниципальном образовании Московской области. Участок можно подобрать как в существующих населенных пунктах, так и в больших массивах, специально выделенных в регионе на эти цели. Обязательно наличие рядом объектов социального назначения, подъездной дороги и возможности подключения к инженерной инфраструктуре.
«В 2021 году было предоставлено 200 участков. План на этот год — 1000, из которых порядка 400 уже предоставлено», — сообщил представитель министерства имущественных отношений Московской области Алексей Вытнов.
В рамках заседания участники обсудили также дефицит свободных земельных участков в Подмосковье для выделения их врачам. Помочь в решении проблемы могут непосредственно руководители администраций городских округов Московской области, максимально детально изучив вопрос.
«Мы сегодня на примере Пушкинского городского округа в этом убедились. Администрация сама ищет участки на своей территории, если нужно переоформляет их для дальнейшего предоставления врачам. Работа сложная, но уже имеет положительные результаты — всего с момента вступления закона в силу в округе предоставили 13 земельных участков, ещё 16 договоров находятся на стадии заключения. Теперь будем просить руководство округа поделиться опытом с коллегами», — подчеркнул председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Участок на срок до 6 лет может предоставляться в следующих муниципальных образованиях:
•Богородский;
•Бронницы
•Волоколамский;
•Воскресенск;
•Дмитровский;
•Домодедово;
•Егорьевск;
•Зарайск;
•Клин;
•Коломна;
•Лосино-Петровский;
•Лотошино;
•Луховицы;
•Можайский;
•Орехово-Зуевский;
•Павловский Посад;
•Пушкинский;
•Раменский;
•Рузский;
•Сергиево-Посадский;
•Серебряные Пруды;
•Серпухов;
•Солнечногорск;
•Ступино;
•Талдомский;
•Фрязино;
•Чехов;
•Шатура;
•Шаховская;
•Щелково;
•Электросталь.
Перечень специальностей, которые могут претендовать на безвозмездное пользование землей:
•акушерство и гинекология;
•анестезиология-реаниматология;
•гастроэнтерология;
•гематология;
•детская кардиология;
•детская онкология;
•детская хирургия;
•детская эндокринология;
•инфекционные болезни;
•кардиология;
•клиническая лабораторная диагностика;
•неврология;
•нейрохирургия;
•неонатология;
•нефрология;
•общая врачебная практика (семейная медицина);
•онкология;
•оториноларингология;
•офтальмология;
•педиатрия;
•психиатрия-наркология;
•пульмонология;
•ревматология;
•рентгенология;
•сердечно-сосудистая хирургия;
•скорая медицинская помощь;
•терапия;
•травматология и ортопедия;
•ультразвуковая диагностика;
•урология;
•фтизиатрия;
•функциональная диагностика;
•хирургия;
•эндокринология;
•эндоскопия;
•рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение.
На сегодняшний день наибольшее количество земельных участков предоставлено терапевтам, педиатрам, хирургам и акушерам-гинекологам.
Наибольшее количество участков получили врачи городских округов Воскресенск, Бронницы, Дмитровский, Луховицы, Можайский, Зарайск и Шатура.