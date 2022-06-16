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    16 июня 2022, 22:50

    Порядка 400 участков бесплатно получили подмосковные врачи в 2022 году

    Анастасия Борискова

    Закон о безвозмездном предоставлении земли врачам может привлечь в Подмосковье специалистов из других регионов.

    Порядка 400 участков бесплатно получили подмосковные врачи в 2022 году

    Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел выездное расширенное заседание в городском округе Пушкинский.

    Встречу посвятили реализации закона Московской области по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование медработникам для жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства.

    Присутствующих в зале медицинских работников перед началом заседания поздравили с наступающим профессиональным праздником.

    Главной задачей принятого в прошлом году закона стало решение проблемы острого дефицита врачей узких специальностей в Подмосковье.

    Из трех с половиной тысяч специалистов, которые могут рассчитывать на предоставление земельного участка, только чуть больше двух тысяч захотели принять участие в программе. Данная мера поддержки заинтересовала и московских врачей.

    «Программа действует, мы это видим. Даже врачи из других регионов, в том числе и Москвы, готовы сменить место работы и переехать к нам в Подмосковье, чтобы в будущем рассчитывать на земельный участок. И речь идет о врачах тех специальностей, в которых наш регион очень остро нуждается», — сказал председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

    Земельные участки могут быть предоставлены в 31 муниципальном образовании Московской области. Участок можно подобрать как в существующих населенных пунктах, так и в больших массивах, специально выделенных в регионе на эти цели. Обязательно наличие рядом объектов социального назначения, подъездной дороги и возможности подключения к инженерной инфраструктуре.

    «В 2021 году было предоставлено 200 участков. План на этот год — 1000, из которых порядка 400 уже предоставлено», — сообщил представитель министерства имущественных отношений Московской области Алексей Вытнов.

    В рамках заседания участники обсудили также дефицит свободных земельных участков в Подмосковье для выделения их врачам. Помочь в решении проблемы могут непосредственно руководители администраций городских округов Московской области, максимально детально изучив вопрос.

    «Мы сегодня на примере Пушкинского городского округа в этом убедились. Администрация сама ищет участки на своей территории, если нужно переоформляет их для дальнейшего предоставления врачам. Работа сложная, но уже имеет положительные результаты — всего с момента вступления закона в силу в округе предоставили 13 земельных участков, ещё 16 договоров находятся на стадии заключения. Теперь будем просить руководство округа поделиться опытом с коллегами», — подчеркнул председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

    Участок на срок до 6 лет может предоставляться в следующих муниципальных образованиях:

    •Богородский;

    •Бронницы

    •Волоколамский;

    •Воскресенск;

    •Дмитровский;

    •Домодедово;

    •Егорьевск;

    •Зарайск;

    •Клин;

    •Коломна;

    •Лосино-Петровский;

    •Лотошино;

    •Луховицы;

    •Можайский;

    •Орехово-Зуевский;

    •Павловский Посад;

    •Пушкинский;

    •Раменский;

    •Рузский;

    •Сергиево-Посадский;

    •Серебряные Пруды;

    •Серпухов;

    •Солнечногорск;

    •Ступино;

    •Талдомский;

    •Фрязино;

    •Чехов;

    •Шатура;

    •Шаховская;

    •Щелково;

    •Электросталь.

    Перечень специальностей, которые могут претендовать на безвозмездное пользование землей:

    •акушерство и гинекология;

    •анестезиология-реаниматология;

    •гастроэнтерология;

    •гематология;

    •детская кардиология;

    •детская онкология;

    •детская хирургия;

    •детская эндокринология;

    •инфекционные болезни;

    •кардиология;

    •клиническая лабораторная диагностика;

    •неврология;

    •нейрохирургия;

    •неонатология;

    •нефрология;

    •общая врачебная практика (семейная медицина);

    •онкология;

    •оториноларингология;

    •офтальмология;

    •педиатрия;

    •психиатрия-наркология;

    •пульмонология;

    •ревматология;

    •рентгенология;

    •сердечно-сосудистая хирургия;

    •скорая медицинская помощь;

    •терапия;

    •травматология и ортопедия;

    •ультразвуковая диагностика;

    •урология;

    •фтизиатрия;

    •функциональная диагностика;

    •хирургия;

    •эндокринология;

    •эндоскопия;

    •рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение.

    На сегодняшний день наибольшее количество земельных участков предоставлено терапевтам, педиатрам, хирургам и акушерам-гинекологам.

    Наибольшее количество участков получили врачи городских округов Воскресенск, Бронницы, Дмитровский, Луховицы, Можайский, Зарайск и Шатура.