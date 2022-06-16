Порядка 400 участков бесплатно получили подмосковные врачи в 2022 году

Закон о безвозмездном предоставлении земли врачам может привлечь в Подмосковье специалистов из других регионов.

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел выездное расширенное заседание в городском округе Пушкинский.

Встречу посвятили реализации закона Московской области по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование медработникам для жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства.

Присутствующих в зале медицинских работников перед началом заседания поздравили с наступающим профессиональным праздником.

Главной задачей принятого в прошлом году закона стало решение проблемы острого дефицита врачей узких специальностей в Подмосковье.

Из трех с половиной тысяч специалистов, которые могут рассчитывать на предоставление земельного участка, только чуть больше двух тысяч захотели принять участие в программе. Данная мера поддержки заинтересовала и московских врачей.

«Программа действует, мы это видим. Даже врачи из других регионов, в том числе и Москвы, готовы сменить место работы и переехать к нам в Подмосковье, чтобы в будущем рассчитывать на земельный участок. И речь идет о врачах тех специальностей, в которых наш регион очень остро нуждается», — сказал председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Земельные участки могут быть предоставлены в 31 муниципальном образовании Московской области. Участок можно подобрать как в существующих населенных пунктах, так и в больших массивах, специально выделенных в регионе на эти цели. Обязательно наличие рядом объектов социального назначения, подъездной дороги и возможности подключения к инженерной инфраструктуре.

«В 2021 году было предоставлено 200 участков. План на этот год — 1000, из которых порядка 400 уже предоставлено», — сообщил представитель министерства имущественных отношений Московской области Алексей Вытнов.

В рамках заседания участники обсудили также дефицит свободных земельных участков в Подмосковье для выделения их врачам. Помочь в решении проблемы могут непосредственно руководители администраций городских округов Московской области, максимально детально изучив вопрос.

«Мы сегодня на примере Пушкинского городского округа в этом убедились. Администрация сама ищет участки на своей территории, если нужно переоформляет их для дальнейшего предоставления врачам. Работа сложная, но уже имеет положительные результаты — всего с момента вступления закона в силу в округе предоставили 13 земельных участков, ещё 16 договоров находятся на стадии заключения. Теперь будем просить руководство округа поделиться опытом с коллегами», — подчеркнул председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Участок на срок до 6 лет может предоставляться в следующих муниципальных образованиях:

•Богородский;

•Бронницы

•Волоколамский;

•Воскресенск;

•Дмитровский;

•Домодедово;

•Егорьевск;

•Зарайск;

•Клин;

•Коломна;

•Лосино-Петровский;

•Лотошино;

•Луховицы;

•Можайский;

•Орехово-Зуевский;

•Павловский Посад;

•Пушкинский;

•Раменский;

•Рузский;

•Сергиево-Посадский;

•Серебряные Пруды;

•Серпухов;

•Солнечногорск;

•Ступино;

•Талдомский;

•Фрязино;

•Чехов;

•Шатура;

•Шаховская;

•Щелково;

•Электросталь.

Перечень специальностей, которые могут претендовать на безвозмездное пользование землей:

•акушерство и гинекология;

•анестезиология-реаниматология;

•гастроэнтерология;

•гематология;

•детская кардиология;

•детская онкология;

•детская хирургия;

•детская эндокринология;

•инфекционные болезни;

•кардиология;

•клиническая лабораторная диагностика;

•неврология;

•нейрохирургия;

•неонатология;

•нефрология;

•общая врачебная практика (семейная медицина);

•онкология;

•оториноларингология;

•офтальмология;

•педиатрия;

•психиатрия-наркология;

•пульмонология;

•ревматология;

•рентгенология;

•сердечно-сосудистая хирургия;

•скорая медицинская помощь;

•терапия;

•травматология и ортопедия;

•ультразвуковая диагностика;

•урология;

•фтизиатрия;

•функциональная диагностика;

•хирургия;

•эндокринология;

•эндоскопия;

•рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение.

На сегодняшний день наибольшее количество земельных участков предоставлено терапевтам, педиатрам, хирургам и акушерам-гинекологам.

Наибольшее количество участков получили врачи городских округов Воскресенск, Бронницы, Дмитровский, Луховицы, Можайский, Зарайск и Шатура.