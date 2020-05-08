Порядка 400 масок раздали жителям поселка Поварово в Солнечногорском округе

Пакеты с одноразовыми трехслойными масками опустели быстро. Раздавали изделия возле ж/д станции двое волонтеров. Многие люди подходили сами, брали маски для себя и своих близких.

Благотворительную акцию организовал один из местных предпринимателей. Считает, что землякам сейчас такая помощь крайне необходима. И он не смог остаться в стороне.

«Всегда надо помогать в трудных условиях. Здесь находимся, тут народ знаем, много знакомых. Люди испытывают проблему, не только я такой один», — отметил организатор благотворительной акции Александр.

Напомним, что с 12 мая в Подмосковье введут масочный режим. Жители области будут обязаны носить маски и респираторы в общественных местах из-за распространения коронавируса.