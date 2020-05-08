    08 мая 2020, 16:48

    Порядка 400 масок раздали жителям поселка Поварово в Солнечногорском округе

    Анастасия Максимовских, Елена Любимова

    Около 400 масок бесплатно получили жители поселка Поварово в Солнечногорском округе. Защитные изделия волонтеры раздавали на улице всем нуждающимся.
    Порядка 400 масок раздали жителям поселка Поварово в Солнечногорском округе | Изображение 1

    Пакеты с одноразовыми трехслойными масками опустели быстро. Раздавали изделия возле ж/д станции двое волонтеров. Многие люди подходили сами, брали маски для себя и своих близких.

    Порядка 400 масок раздали жителям поселка Поварово в Солнечногорском округе | Изображение 2

    Благотворительную акцию организовал один из местных предпринимателей. Считает, что землякам сейчас такая помощь крайне необходима. И он не смог остаться в стороне.

    «Всегда надо помогать в трудных условиях. Здесь находимся, тут народ знаем, много знакомых. Люди испытывают проблему, не только я такой один», — отметил организатор благотворительной акции Александр.

    Порядка 400 масок раздали жителям поселка Поварово в Солнечногорском округе | Изображение 3

    Напомним, что с 12 мая в Подмосковье введут масочный режим. Жители области будут обязаны носить маски и респираторы в общественных местах из-за распространения коронавируса.