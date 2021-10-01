Московская область примет участие в 23-й агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021». Подмосковье на ней будут представлять 38 сельхозпроизводителей, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В этом году в работе выставки примут участие 38 наших сельхозпроизводителей, 11 из которых презентуют свою продукцию на стенде региона. Мы представим наши уже знаменитые сыры и разнообразную молочную продукцию. Продемонстрируем овощную, грибную и рыбную отрасли региона. Также фермеры привезут лучшие мясные и колбасные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия», — сообщил министр.

Подмосковье представит свою экспозицию на площади свыше 200 квадратных метров. Сейчас идет сбор экспозиционного стенда региона, уточнил Сергей Воскресенский.

Выставка «Золотая осень — 2021» откроется 5 октября. Она будет проходить в парке «Патриот» в Одинцовском округе. Подмосковная делегация аграриев будет принимать активное участие в мероприятиях деловой программы выставки. Всего на мероприятии будут представлены более 100 экспонентов из различных регионов России.