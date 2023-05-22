Подмосковье 22 мая 2023, 16:46 Порядка 40 новых трансформаторных подстанций установили энергетики Подмосковья Мособлэнерго

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Специалисты компании «Мособлэнерго» установили и реконструировали 38 новых трансформаторных подстанций, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области. Всего в регионе ввели 9,5 мегавольтампер мощности в рамках программы повышения качества электроснабжения для жителей Подмосковья.

Новые источники электричества появились в Раменском, Наро-Фоминском, Электрогорском, Воскресенском, Красногорском и других округах. Специалисты проводили работы на участках, где было зафиксировано наибольшее количество жалоб от местных жителей.

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По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, всего в году по программе повышения надежности электроснабжения «Мособлэнерго» обновит 557 опор линий электропередачи, 81 километр кабеля и неизолированных проводов, а также отремонтирует оборудование 35 подстанций и построит еще 30 новых объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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