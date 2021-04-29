Порядка 4 тысяч участков проверят в округе Домодедово для пересмотра налога в 2021-м

Почти четыре тысячи земельных участков осмотрят земельные инспекторы до конца 2021 года в городском округе Домодедово, чтобы проверить использование земель по целевому назначению на участках, предназначенных для личного пользования, строительства индивидуального жилья и садоводства. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова в ходе рабочей встречи в Домодедове.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, заместители министра Геннадий Герасимов и Юрий Лавряков, замруководителя УФНС России по Московской области Александр Комзов, заместитель главы городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, а также представители ИФНС г. о. Домодедово, МОБТИ и земельные инспекторы округа провели проверку в деревне Ртищево и посмотрели, как проходит работа земельных инспекторов на местах.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин ранее отмечал, что в этом году земельные инспекторы Подмосковья проведут осмотры более 49 тысяч участков для подтверждения неиспользования земель по целевому назначению, а также ведения коммерческой деятельности на участках для личного использования. Если данные факты подтвердятся, собственникам участков будет доначислен земельный налог.

«В Подмосковье много земли, и, покупая земельные участки, правообладатели должны использовать землю по ее целевому назначению, которое определяется видом разрешенного использования земли (ВРИ). Налог также зависит от деятельности, которая ведется на данном участке. Земли для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства имеют льготную налоговую ставку 0,3%, потому что они используются для личных целей. По закону все остальные земли облагаются налогом по ставке 1,5%», — сказал Андрей Разин.

В 2021 году земельному контролю городского округа Домодедово предстоит осмотреть 3952 земельных участка, уточнила Наталья Адигамова.

Каждый участок земли и его вид использования учтен в правилах землепользования и застройки, на него рассчитана инфраструктура, и если вместо нескольких домов на определенной территории появляется целое товарищество или жилищный кооператив, от местных властей требуется больше затрат на обслуживание, дороги, обеспечение транспортной доступности Наталья Адигамова министр имущественных отношений Подмосковья.

В этом году осмотры стартовали с середины апреля, земельные инспекторы городского округа Домодедово уже осмотрели более 400 участков, на более 200 из которых имеются признаки коммерческой деятельности. После рассмотрения актов осмотра ФНС примет решение по доначислению собственникам данных участков налога со стандартной налоговой ставкой 1,5%.

В 2020 году сумма налогов, начисленная по результатам выявления земельным контролем Подмосковья деятельности, не соответствующей целевому назначению земли, превысила 580 миллионов рублей.