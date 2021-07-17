Порядка 4 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года отремонтировали почти четыре тысячи подъездов. Работы ведут в рамках реализации региональной программы «Мой подъезд». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Программу «Мой подъезд» начали реализовывать в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Основная задача проекта — улучшение качества жизни жителей Подмосковья. В рамках программы подъезды не просто приводят в нормативное состояние, но и придают им внешний вид, который отвечает пожеланиям местных жителей.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский уточнил, что в регионе уже обновили почти четыре тысячи подъездов. Ремонт завершили в 289 подъездах Химок, 271 подъезде Орехово-Зуева и 264 подъездах Балашихи.

Всего на этот год Министерство ЖКХ региона запланировало преображение 13 тысяч подъездов в многоквартирных домах.

Программу «Мой подъезд» запустили в 2016 году. За это время отремонтировали свыше 83 тысяч подъездов. Участие в программе добровольное. Решение принимают на совете собственников жилья.

Во время ремонта жителям предоставляют полную творческую свободу. Они могут выбрать цвет стен, оформление входной группы, форму светильников, перила. Контролируют все этапы работ тоже сами жильцы.