Порядка 4 тонн уникальной улитки завезли для разведения в Подмосковье

Около 4 тонн уникальной сухопутной улитки завезли в Московскую область для разведения. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Впервые на территорию России поступило маточное поголовье сухопутной улитки, разведение которой планируется в двух фермерских хозяйства Подмосковья. Завезено порядка 480 тысяч штук, это около 4 тонн улитки» — сказал Воскресенский.

Поголовье улитки предоставило единственное в западной Европе племенное хозяйство Чехии. Данный вид кардинально отличается от российской виноградной улитки, уточнил Воскресенский.

«Растет и развивается сухопутная улитка в течение 3,5 месяца и готова к размножению в 4,5-5 месяцев. Российская же улитка растет 2-3 года. Таким образом, рентабельность производства повышается на 40%. Кроме того, у данного вида улитки в пищу употребляется, кроме ноги, еще печень и икра», — добавил и. о. министра.

Икра улитки является не только необычным деликатесом, это еще и очень полезное лакомство — ее состав является сбалансированным витаминно-минеральным комплексом. В печени моллюсков совсем нет жиров, а полезные вещества, содержащиеся в ней, способствуют выведению холестерина из организма человека. Деликатес эксклюзивен еще и тем, что его извлекают с ювелирной точностью и только тогда, когда урожай достаточно велик.

В марте 2020 года улитководство было внесено в список сельскохозяйственной деятельности на территории России, соответствующий указ подписал президент.