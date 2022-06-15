Порядка 36 тысяч детей стали участниками «Умных каникул» в июне

В 40 подмосковных школах запущен пилотный проект «Умные каникулы». В первый месяц лета для ребят в школах проводят интересные и познавательные занятия. Для них предусмотрена и культурная программа — посещение театров, экскурсии в музеи.

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике в ходе выездного заседания посетил гимназию № 16 в Люберцах, на базе которой реализуется проект «Умные каникулы».

«В этом году впервые попробовали новый формат проведения летних каникул. Во флагманском проекте участвуют 40 школ», — рассказал министр образования Московской области Илья Бронштейн. Он также добавил, что в следующем году школ — участниц проекта станет больше.

«Это свободный формат. Нет парт, формы, контрольных работ, можно задавать любые вопросы, играть в интересные игры и заниматься любимым делом», — отметил министр.

Председатель комитета Линара Самединова отметила, что проект понравился и самим ученикам, и их родителям.

В гимназии № 16 «Интерес» в проекте участвуют 1270 учащихся со второго по восьмой класс и учащиеся десятого класса. Для ребят проводят спецкурсы, интерактивные интеллектуальные игры, турниры по математике, физике и лингвистике, спортивные игры, организуют также экскурсии в музеи Москвы и Подмосковья.

Кроме того, на базе школ региона летом функционирует почти 900 лагерей с дневным пребыванием.