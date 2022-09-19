Порядка 350 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье за первое полугодие 2022-го | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 20:20 Поделиться Telegram

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Viber Порядка 350 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье за первое полугодие 2022-го

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Производство молока в Московской области составило 350 тысяч тонн за первое полугодие 2022-го. Это превзошло результат аналогичного периода прошлого года более чем на 3%, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Эта тенденция сохраняется — валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях региона за прошлую неделю составило 12,1 тысячи тонн, что на 400 килограммов больше, чем в этот период прошлого года. Надой на корову больше, чем в прошлом году, почти на один килограмм», — сказал Георгий Филимонов.

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Также зампред отметил, что за неделю с 5 по 11 сентября валовое производство молока в регионе составило также 12,1 тысячи тонн, что на 300 килограммов больше, чем в аналогичный период 2021 года.

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Перед подмосковными производителями стоит задача превзойти прошлогодний результат — в 2021-м было выпущено 665,8 тысячи тонн молока. По итогам прошлого года молочные производители региона вошли в топ-100 России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье доработают программу бесплатной выдачи земель фермерам.

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