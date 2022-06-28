Порядка 350 тонн клубники собрали в Подмосковье

К сбору первого урожая садовой земляники, выращенной в открытом грунте, приступили в конце прошлой недели.

В Озерах, Кашире, Коломне, Дмитрове, Шаховской, Луховицах, Зарайске и Ленинском городском округе подмосковные сельскохозяйственные предприятия приступили к сбору.

«Наши аграрии приступили к сбору первого урожая садовой земляники в конце прошлой недели. Из-за дождей и прохладной погоды в этом сезоне сбор начался позже обычного, но только за пять дней было собрано более 50 тонн ягоды. Еще порядка 300 тонн клубники собрали в подмосковных теплицах», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Порядка десяти сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств занимаются в Подмосковье выращиванием клубники открытого и закрытого грунта.

Приобрести подмосковную клубнику можно на сельскохозяйственных и продовольственных рынках, в нестационарных торговых объектах, а также в сетевых магазинах области.