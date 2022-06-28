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    28 июня 2022, 20:06

    Порядка 350 тонн клубники собрали в Подмосковье

    Анастасия Борискова

    К сбору первого урожая садовой земляники, выращенной в открытом грунте, приступили в конце прошлой недели.

    Порядка 350 тонн клубники собрали в Подмосковье

    В Озерах, Кашире, Коломне, Дмитрове, Шаховской, Луховицах, Зарайске и Ленинском городском округе подмосковные сельскохозяйственные предприятия приступили к сбору.

    «Наши аграрии приступили к сбору первого урожая садовой земляники в конце прошлой недели. Из-за дождей и прохладной погоды в этом сезоне сбор начался позже обычного, но только за пять дней было собрано более 50 тонн ягоды. Еще порядка 300 тонн клубники собрали в подмосковных теплицах», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

    Порядка десяти сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств занимаются в Подмосковье выращиванием клубники открытого и закрытого грунта.

    Приобрести подмосковную клубнику можно на сельскохозяйственных и продовольственных рынках, в нестационарных торговых объектах, а также в сетевых магазинах области.