Порядка 300 участков дорог отремонтируют по просьбам жителей в Подмосковье

На портале «Добродел» уже месяц идет сбор предложений по ремонту дорог на следующий год. В голосовании приняли участие свыше 147 тысяч жителей Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил высокую активность жителей региона. Он подчеркнул, что в этом году в три раза больше человек приняли участие в голосовании, чем в прошлые годы.

«Больше всего голосов оставили жители шести городских округов — это Ступино, Воскресенск, Раменское, Сергиев Посад, Солнечногорск и Коломна», — рассказал министр.

За ремонт дорог в Ступинском округе проголосовали около девяти тысяч человек, более 7,8 тысяч голосов отдали за ремонт в Воскресенске, а в Раменском и Сергиевом Посаде проголосовали более семи тысяч жителей в каждом. Больше 6,8 тысяч человек отметили замену покрытия в Солнечногорском округе и больше 6,6 тысяч — в Коломне.

Не менее активно принимают участие в сборе предложений жители Орехово-Зуева, Серпухова, Зарайска, Чехова и Дмитровского округа.

В этом году порядка 300 участков дорог отремонтируют по просьбам жителей.

Отдать свой голос за улучшение дорожной ситуации на волнующем вас участке можно, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг. Чтобы предложить участок в ремонт, нужно указать дорогу на интерактивной карте. Можно приложить фото, оставить комментарий или поддержать других пользователей лайком. Опрос продолжится до конца мая.

Дороги, которые получат максимальное число голосов, будут вынесены на последующее голосование. Оно состоится с 1 июля по 31 августа.

Ремонт региональной сети проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

С программой ремонта дорог на 2022 год можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожного инфраструктуры Подмосковья.