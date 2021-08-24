Порядка 300 подъездов отремонтируют в Электростали в этом году

В Электростали в этом году планируют сделать ремонт в 294 подъездах многоквартирных домов. Сейчас работы ведутся в 136 подъездах. Об этом РИАМО рассказало со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Электросталь

Недавно коммунальщики завершили ремонт в подъездах домов № 7 и № 9 по проспекту Ленина. В помещениях оштукатурили и покрасили стены, потолки, заменили лампы, обновили почтовые ящики, отремонтировали входные двери. Стены подъездов украсили росписями.

Работы проверила глава городского округа Инна Волкова. Она проводит объезды по Электростали каждую неделю. Глава принимала работы вместе с жильцами домов.

Жители довольные проведенным ремонтом, ведь они принимали в нем активное участие — сами выбирали цвет стен, оформление парадного входа, форму светильников. Все замечания, которые были у жителей, учли и исправят в ближайшее время.

Ремонт в подъездах Электростали проводят в рамках реализации программы «Мой Подъезд». До конца года отремонтируют 294 подъезда. Больше половины из них уже готовы и радуют жильцов.

Работы сейчас проводят в 136 подъездах. Приемкой подъездов занимается Госжилинспекция.

Руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина подчеркнула, что инспекторы контролируют не только сроки, но и качество выполнения работ управляющими организациями.