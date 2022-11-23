Подмосковье 23 ноября 2022, 09:41 Около 280 дворников вышли на расчистку улиц в Реутове от снега

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В Реутове коммунальщики оперативно разобрались с последствиями первого снегопада. К этой работе привлекли порядка 280 дворников и более 40 единиц техники. Обработку дорог и расчистку снега начали ранним утром.

Качество уборки на улицах города проверили первый заместитель главы городского округа Реутов Николай Ковалев и начальник управления ЖКХ.

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«Компании сработали очень оперативно, с утра все сотрудники управляющих компаний были на территории. Прошли, все посыпали, обработали», — рассказала генеральный директор «Группы компаний „Жилсервис Реутов“» Надежда Корнеева.

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В преддверии будущих осадков коммунальщикам была поставлена задача проводить превентивную обработку дорог.

«После снегопада <…> в целом состояние дворовых территорий, проездов, тротуаров удовлетворительное, но есть ряд замечаний, наблюдается наледь», — рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка городского округа Реутов Евгений Книга.

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