Подмосковье 14 апреля 2023, 20:13 Порядка 200 жителей Балашихи приняли участие в пятом форуме председателей советов домов и улиц города

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Более 200 жителей Балашихи посетили пятый форум председателей советов домов и улиц округа. Мероприятие прошло в стенах Дома культуры «Кучино» 13 апреля. На встрече присутствовала заместитель главы Балашихи Татьяна Калашникова, городские депутаты, представили коммунальных служб, а также члены советов и активные граждане округа.

Участники форума обсудили вопросы касательно жилых построек в микрорайоне Железнодорожном, где расположено 270 многоквартирных домов. Представители советов домов пообщались лично пообщались с сотрудниками сферы ЖКХ.

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«Мы все и губернатор региона Андрей Воробьев живем по одному принципу — „житель всегда прав“. Прав в своих вопросах и требованиях», — отметила замглавы Балашихи.

Также Калашникова подчеркнула необходимость быть грамотным в структуре жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы понять, как правильно содержать свое жилье, взаимодействовать с УК и разбираться в порядке начислений фонда капитального ремонта.

«Сегодня объемно и емко мы рассказали жителям о порядке обслуживания, об обязанностях управляющих компаний и про сферу ЖКХ в целом. Форум был очень полезен», — добавила Калашникова.

Присутствующие обсудили предоставление услуг ЖКХ, порядок проведения общих собраний собственников жилья, капитальный ремонт общедомового имущества, благоустройство придомовой территории, а также новую систему взаимодействия, которая выстраивается в городе.

Гости встречи поговорили об услугах ЖКХ, порядке проведения собраний среди жителей домов, обсудили капитальный ремонт, способы благоустройства близлежащей территории, а также новую систему взаимодействия, которая активно развивается в городе. По словам члена городского Совета депутатов Балашихи Ульяны Кондраковой, ее задачи заключаются в быстром контакте между жильцами и управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и администрацией.

«Сегодня мы пообщались и получили обратную связь по результату тех работ, которые были выполнены. Обсудили нехватку парковочных мест, ремонт старого жилого фонда и содержание придомовой территории», — отметила Кондракова.

Также депутат подчеркнула, что нововведение способствует оперативному решению таких вопросов, как ремонт ям, благоустройство в подъездах и прочее. Новая система взаимодействия в Балашихе была инициирована по поручению главы города, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Юрова.

«Все работы проводятся по заявкам и под контролем активных жителей. Система работает, ее результаты видны», — добавила член городского Совета депутатов.

В программе форума также прошла церемония награждения. Почетные грамоты за добросовестный труд и активное участие в общественно-политической жизни города получили 10 участников встречи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями для своевременного решения вопросов.