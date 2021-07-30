Порядка 200 рабочих мест создадут на новом заводе в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве построят новый завод. Предприятие будет производить декорированную стеклянную тару. На заводе смогут работать 200 местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Компания ООО «Комплексные системы производства» арендовала земельный участок площадью два гектара в Орехово-Зуеве. Там начнется строительство завода по производству декорированной стеклянной тары. Работы стартуют в конце этого года, уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Новые инвестиционные проекты в Московской области укрепляют экономику региона. Это позволяет повысить конкурентоспособность Подмосковья и дает новые возможности жителям, отметил зампред правительства Московской области Андрей Разин.

«Строительство крупного производственного предприятия в Орехово-Зуеве создаст 200 рабочих мест для жителей округа, а поступления в консолидированный бюджет Московской области в виде налоговых и неналоговых доходов за время проекта превысят 980 миллионов рублей», — подчеркнула Наталья Адигамова.

Запустить завод планируют до 2030 года. Общий объем инвестиций в проект составляет 630 миллионов рублей.