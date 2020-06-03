Порядка 200 постов экомониторинга будет работать в Подмосковье к концу года

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию в рамках круглого стола обсудил контроль загрязнения атмосферного воздуха на территории региона. Как рассказал директор «Мособлэкомониторинга» Константин Малащук, в 2020 году на территории Подмосковья планируется установить 150 постов экологического мониторинга, сейчас их работает 39.

В Московской области около 11 тысяч объектов негативного воздействия на атмосферный воздух. По словам Малащука, до конца июня планируется установка 25 малогабаритных стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха: 15 — на территории Люберец, 10 — в Балашихе и Богородском округе.

«В 2020 году в наших планах довести количество постов наблюдения по территории Московской области, принадлежащих „Мособлэкомониторингу“, до 70. Это произойдет в рамках второй части контракта на поставку этих постов. Они будут размещены на территории Раменского, Серпухова, Электростали вблизи полигонов и других объектов негативного воздействия», — отметил Малащук.

Также планируется создать рейтинговую систему оценки уровня загрязнения по всем муниципальным образованиям Московской области. Одним из важных инструментов для регулирования загрязнения окружающей среды является создание сводных расчетов. Пилотный проект запущен на территории городских округов Люберцы и Балашиха.

«Посты наблюдения будут фиксировать загрязняющие вещества по 10 приоритетных для Люберец загрязняющих веществ. Это CO, метан, формальдегид, озон, взвешенные вещества. Места постов наблюдения выбраны неслучайно: проводился анализ, создавалась экспертная группа, были проведены обследования», — рассказала начальник экологического отдела ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» Виктория Гусева.

Места установки малогабаритных постов — это зоны воздействия основных источников промышленных предприятий Люберец. Датчики замера воздуха позволят получить оперативную информацию о состоянии качества воздуха и, следовательно, быстро отреагировать: найти «загрязнителя» и исправить ситуацию. Вскоре программа заработает на территории всего Подмосковья.

В ближайшее время, до 30 июня, посты наблюдения появятся в Балашихе и Богородском округе. Следующая партия (45 постов) будет установлена до конца третьего квартала 2020-го — в Серпухове и Электростали.

Результаты сводных расчетов будут использоваться при формировании генеральных схем развития городов, регионов и промузлов. Окончание работ по созданию системы сводных расчетов на территории пилотных округов запланировано на декабрь 2020 года.