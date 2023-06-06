Подмосковье 06 июня 2023, 17:14 Более 200 молодых специалистов прошли обучение в женских консультациях Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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Более 200 специалистов роддомов и женских консультаций прошли обучение в рамках программы «Наставничество», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Мероприятия проходят под эгидой проекта «Наша женская консультация», молодые сотрудники получают помощь от более опытных коллег в адаптации на новом месте работы, знакомятся с тонкостями профессии и учатся выстраивать коммуникации.

«Адаптация на новом месте работы не самый простой процесс, тем более для начинающего специалиста. Поэтому важно, чтобы старший товарищ мог ответить на вопросы или где-то подсказать. С начала реализации программы обучение прошли уже порядка 200 начинающих сотрудников, и мы видим результаты этой работы», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Цель проекта «Наша женская консультация» заключается во внедрении единого стандарта организации работы учреждений для беременных женщин в Подмосковье — обновить интерьер и создать комфортные условия для пациенток. Также будущим матерям при постановке на учет по беременности доступная бесплатная услуга сопровождения личным помощником.

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