04 сентября 2023, 16:36
Порядка 20 водителей приняли участие в дрифт-шоу в Солнечногорске
В Солнечногорске прошли дрифт-шоу «Солнечногорский дрифт» и авто-мотопробег с участием «Ночных волков». Участниками мероприятия стали более 50 человек и свыше 20 транспортных средств.
Впервые в Солнечногорске провели показательные выступления дрифтеров-любителей. Водители из Солнечногорска, Истры, Клина и Зеленограда показали свою технику заноса на парковке торгового центра в микрорайоне Рекинцо-2.
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«Спасибо ребятам, которые принимали участие, нашим правоохранительным органам за оперативное взаимодействие, „Аракс“ — за предоставленную площадку, нашей молодежке и муниципальному бюджетному учреждению „ДЕЗ“ — за оказанную помощь! Получилось круто», — рассказал замглавы округа Кирилл Типографщик.
Авто-мотопробег с участием членов местного отделения клуба «Ночные волки» начался после дрифт-шоу. Колонна из нескольких десятков мотоциклов и автомобилей начала свое движение от торгового центра вблизи Ленинградского шоссе и завершила маршрут на набережной озера Сенеж. Участие в мероприятии приняли и представители Госавтоинспекции.
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