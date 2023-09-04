Подмосковье 04 сентября 2023, 16:36 Порядка 20 водителей приняли участие в дрифт-шоу в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске прошли дрифт-шоу «Солнечногорский дрифт» и авто-мотопробег с участием «Ночных волков». Участниками мероприятия стали более 50 человек и свыше 20 транспортных средств.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Впервые в Солнечногорске провели показательные выступления дрифтеров-любителей. Водители из Солнечногорска, Истры, Клина и Зеленограда показали свою технику заноса на парковке торгового центра в микрорайоне Рекинцо-2.

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«Спасибо ребятам, которые принимали участие, нашим правоохранительным органам за оперативное взаимодействие, „Аракс“ — за предоставленную площадку, нашей молодежке и муниципальному бюджетному учреждению „ДЕЗ“ — за оказанную помощь! Получилось круто», — рассказал замглавы округа Кирилл Типографщик.

Авто-мотопробег с участием членов местного отделения клуба «Ночные волки» начался после дрифт-шоу. Колонна из нескольких десятков мотоциклов и автомобилей начала свое движение от торгового центра вблизи Ленинградского шоссе и завершила маршрут на набережной озера Сенеж. Участие в мероприятии приняли и представители Госавтоинспекции.

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