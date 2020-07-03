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    03 июля 2020, 23:04

    Порядка 20 тысяч тонн вторсырья отсортировали на КПО «Дон» в Каширском округе за месяц

    Анастасия Максимовских, Екатерина Гурова, Натали Владимирова

    Экскурсию по новому комплексу по переработке отходов «Дон» провели для журналистов в Каширском округе. За месяц здесь отсортировали порядка 20 тысяч тонн вторсырья. В путешествие по КПО отправилась и корреспондент «360».
    Порядка 20 тысяч тонн вторсырья отсортировали на КПО «Дон» в Каширском округе за месяц | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Это уже восьмой по счету комплекс по переработке отходов в Подмосковье. Всего в области будет работать 12 современных КПО. Для группы компаний «РТ-Инвест» это третья запущенная в регионе площадка. До этого под Коломной и Сергиевым Посадом она открыла КПО «Юг» и «Север».

    Порядка 20 тысяч тонн вторсырья отсортировали на КПО «Дон» в Каширском округе за месяц | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Ожидается, что комплекс по переработке отходов «Дон» станет крупнейшим в России — он способен принять на сортировку 300 тысяч тонн отходов в год.

    Порядка 20 тысяч тонн вторсырья отсортировали на КПО «Дон» в Каширском округе за месяц | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    С момента открытия в начале июня здесь уже отсортировали 20 тысяч тонн вторсырья. Подробности — в сюжете «360».