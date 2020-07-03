03 июля 2020, 23:04
Порядка 20 тысяч тонн вторсырья отсортировали на КПО «Дон» в Каширском округе за месяц
Экскурсию по новому комплексу по переработке отходов «Дон» провели для журналистов в Каширском округе. За месяц здесь отсортировали порядка 20 тысяч тонн вторсырья. В путешествие по КПО отправилась и корреспондент «360».
Это уже восьмой по счету комплекс по переработке отходов в Подмосковье. Всего в области будет работать 12 современных КПО. Для группы компаний «РТ-Инвест» это третья запущенная в регионе площадка. До этого под Коломной и Сергиевым Посадом она открыла КПО «Юг» и «Север».
Ожидается, что комплекс по переработке отходов «Дон» станет крупнейшим в России — он способен принять на сортировку 300 тысяч тонн отходов в год.
С момента открытия в начале июня здесь уже отсортировали 20 тысяч тонн вторсырья. Подробности — в сюжете «360».