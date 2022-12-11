Подмосковье 11 декабря 2022, 16:37 Порядка 2 тысяч рабочих привлекли для расчистки путей от снега на МЖД Публичное достояние

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Московская железная дорога в связи со снегопадом перешла на усиленный режим работы для обеспечения безопасности и стабильности перевозок. В пресс-службе МЖД уточнили, что проводится непрерывная очистка путей, платформ и другой инфраструктуры, в работах задействованы около двух тысяч человек.

Работники обеспечены спецодеждой, теплой обувью и инвентарем. Также на МЖД для ликвидации последствий снегопада задействовали 80 единиц спецтехники. Работают пневмообдувочные и снегоочистительные машины, рассказали в пресс-службе.

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Работы по очистке ж/д путей проводят в дневное и ночное время по специальному графику, чтобы не создавать помех движению поездов.

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Ранее сообщалось, что около двух тысяч единиц техники вывели на дороги Подмосковья для уборки снега.

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